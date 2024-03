Com o início dos trabalhos legislativos deste ano na Assembleia Legislativa de Rondônia, o Deputado Estadual Cássio Gois (PSD) destacou os compromissos e responsabilidades do parlamento em relação à comunidade do Estado.

Durante esta semana, o Deputado Cássio Gois esteve ativo em uma série de agendas voltadas aos municípios, bem como em compromissos internos de extrema importância. No seu gabinete na Assembleia Legislativa, recebeu diversas demandas e solicitações da população, demonstrando sua proximidade e comprometimento com as necessidades dos cidadãos de Rondônia das mais diversas regiões do estado.

Além disso, o parlamentar teve agendas positivas na Casa Civil, na Secretaria de Saúde e em importantes empresas do estado, como a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd) e a concessionária de energia Energisa. Nessas reuniões, foram discutidos projetos e iniciativas que visam o aprimoramento dos serviços públicos e o bem-estar da população do estado.

“É fundamental que a Assembleia Legislativa esteja presente e atuante nas demandas que afetam diretamente a vida dos cidadãos de Rondônia. Nosso mandato é para todos e estamos comprometidos em buscar soluções que promovam o bem-estar e o desenvolvimento do nosso estado”, afirmou o Deputado Cássio Gois durante uma de suas reuniões com representantes locais.

Gois reafirmou seu compromisso em trabalhar incansavelmente pelo progresso de todos os rondonienses. Ele enfatizou a importância da Assembleia Legislativa de Rondônia em desempenhar seu papel fundamental na construção de um Estado mais justo e próspero em harmonia com os demais poderes.