Na última semana, a deputada estadual Rosangela Donadon, do partido União Brasil, concretizou um importante passo em direção ao fortalecimento da agricultura familiar em Primavera de Rondônia.

Através do projeto “Mudando Histórias com mudas de coqueiros-anões”, cerca de 1500 mudas de coco anão foram distribuídas para agricultores locais, acompanhadas de fertilizantes e consultoria técnica especializada.

A cerimônia de entrega, realizada na residência da agricultora Nilza Winck, foi marcada pela presença de diversas autoridades, incluindo Elias Correa, representante do Instituto Raiz Nativa, e outros líderes regionais. Este evento representa não apenas um momento de celebração, mas também o resultado tangível de um investimento significativo na agricultura familiar da região.

A iniciativa foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar direcionada por Rosangela Donadon, totalizando um investimento de R$ 1,5 milhão. Este montante possibilitou não apenas a distribuição das mudas, mas também a oferta de suporte técnico necessário para garantir o sucesso dos empreendimentos agrícolas.

O projeto “Mudando Histórias com mudas de coqueiros-anões” tem como objetivo central beneficiar diretamente aproximadamente 320 agricultores familiares em todo o estado de Rondônia. Para a deputada Rosangela Donadon, este projeto representa um compromisso sólido com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das comunidades rurais.

Em suas palavras, “é uma alegria poder contribuir com o desenvolvimento do trabalho dos agricultores familiares de Primavera de Rondônia. Acredito que o homem do campo deve permanecer no campo, mas com qualidade de vida e meios para trabalhar, e é para isso que tenho trabalhado incansavelmente.”

Esta ação não apenas fornece recursos tangíveis para a melhoria da produção agrícola, mas também destaca o papel vital dos representantes eleitos na promoção do desenvolvimento econômico e social das comunidades rurais. Ao fortalecer a base agrícola do estado, projetos como este contribuem para um futuro mais próspero e sustentável para todos os seus cidadãos.

