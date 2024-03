Sob a liderança da deputada estadual, Rosangela Donadon, o projeto tem como objetivo distribuir 62 mil mudas de coco e fertilizantes e beneficiar 320 agricultores, proporcionando uma alternativa de renda em curto prazo para as famílias das propriedades rurais.

No último sábado, agricultores de Urupá, Alvorada do Oeste e Teixeirópolis foram beneficiados com a entrega de 12 mil mudas de coco anão. A deputada Rosangela Donadon, destinou aproximadamente R$ 1,5 milhão, para a realização desse projeto visando impulsionar a agricultura local e proporcionar sustentabilidade econômica às comunidades rurais.

A entrega das 12 mil mudas de coco e fertilizantes em Urupá foi marcada por uma cerimônia que contou com a presença de autoridades locais, incluindo o prefeito Célio Lang, vereadores e do professor Luciano Viana Dorazio de Urupá, agricultores.

A deputada Rosangela Donadon expressou sua gratidão aos agricultores dos municípios beneficiados por acreditarem no potencial transformador do projeto. Em seu discurso, ela enfatizou a importância do projeto para as famílias rurais, destacando a expectativa de que, em dois anos e meio, a iniciativa possa impactar positivamente a realidade de muitos agricultores.

A parlamentar não poupou elogios à dedicação e agilidade da equipe do prefeito Célio Lang, ressaltando também a contribuição do professor Luciano Viana Dorazio de Urupá. A entrega das mudas representa não apenas a distribuição de recursos, mas o início de uma mudança significativa na vida dos agricultores, que agora terão a assistência técnica.

Além das mudas de coco, a deputada anunciou a destinação de recursos ainda mais expressivos para a ampliação do projeto. O próximo passo incluirá a distribuição de mudas de açaí, cacau, café e citros, num investimento de R$ 4 milhões . Esse projeto visa diversificar a produção agrícola na região e abrir novas oportunidades para os agricultores locais.

Rosangela Donadon assegurou aos agricultores que continuará trabalhando em prol dos agricultores de Rondônia. “É uma satisfação trabalhar em prol dos nossos produtores e entregar as mudas. Agradeço ao governador coronel Marcos Rocha que também abraçou esse projeto. Acredito que o homem do campo deve permanecer no campo, mas com qualidade de vida e meios para trabalhar, e é para isso que tenho trabalhado”, disse a parlamentar.