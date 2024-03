Na noite da última quinta-feira, 07, no coração de Sapezal, MT, a atmosfera foi de glamour e reconhecimento no prestigiado evento do Prêmio Mulher e Prêmio Notável, realizado no elegante espaço do ROYAL Boulevard.

O evento é realizado pelo colunista Valdecir Tergon e contou com a participação distintiva de políticos, empresários e profissionais proeminentes da região, destacando o compromisso e a excelência que permeiam a comunidade local.

Sapezal, orgulhosamente classificada entre as 10 cidades mais ricas de Mato Grosso, é indiscutivelmente reconhecida como um polo do agronegócio, impulsionando o desenvolvimento econômico e social da região.

A cerimônia de entrega, marcada por uma atmosfera de celebração e respeito, foi conduzida pelo estimado prefeito Valcir Casagrande e pela primeira-dama Tatiane Recalcatti, cuja presença reforçou a importância desses prêmios para a comunidade.

O evento é um marco anual, celebrando conquistas individuais e coletivas, além de reconhecer os talentos e contribuições valiosas que enriquecem o tecido social de Sapezal.

O Prêmio Mulher e Prêmio Notável iluminam a essência vibrante desta cidade, honrando aqueles que se destacam em suas áreas de atuação e inspirando futuras gerações a alcançar o sucesso com dedicação e determinação.