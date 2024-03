Mais duas escolas do município de Alto Alegre dos Parecis serão contempladas com recursos assegurados pelo deputado Cirone Deiró, junto ao governador coronel Marcos Rocha. Desta vez as beneficiadas são as escolas municipais Educandário Paulo Freire e Euzébio de Queiroz.

Serão liberados R$ 330.970,99 para a Escola Educandário Paulo Freire e R$ R$ 230.012,66 para a Euzébio de Queiroz. De acordo com o deputado, os recursos já foram empenhados e serão utilizados na reestruturação das redes elétricas das duas instituições de ensino. Ele informou que a destinação dos recursos atendeu a solicitação da vereadora Marlene Rodrigues, parceira no trabalho realizado em favor do município. “Agradeço ao governador coronel Marcos Rocha, pelo seu compromisso em investir na educação”, afirmou Cirone.

A vereadora Marlene Rodrigues destacou o trabalho realizado por Cirone. Ela disse que se sente honrada por contar com a parceria do deputado, na busca de benefícios para a educação e diversas outras áreas do município. Ela também se referiu ao apoio do governador Marcos Rocha a Alto Alegre e também ao trabalho desenvolvido pelo prefeito Denair Silva, no sentido de garantir toda a contrapartida necessária para que os recursos cheguem aos moradores locais.