A família de Mayara Keury Moura de Sousa, de 21 anos, que foi brutalmente assassinada juntamente com um rapaz na cidade de Sinop, no estado de Mato Grosso, confirmou ao Extra de Rondônia que já conseguiu os recursos e o sepultamento acontecerá nesta terça-feira, dia 12, em Cerejeiras (leia mais AQUI).

Nesta segunda-feira, 11, em contato com a redação do Extra de Rondônia, a família confirmou que o objetivo da campanha divulgada no Site e nas redes sociais, pedindo ajuda para o custeio, foi alcançado.

A polícia do estado do Mato Grosso continua empenhada na investigação para descobrir quem matou Mayara, assim como o rapaz que estava com ela, e a motivação desse crime bárbaro.