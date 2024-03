Um grupo de parlamentares brasileiros embarcaram rumo à capital Washington, nos Estados Unidos, neste domingo (10), para participar de audiência pública na Comissão dos Direitos Humanos com o tema: “Brasil: Uma Crise da Democracia, Liberdade e Estado de Direito?”. O convite partiu do próprio Congresso americano.

Entre os parlamentares estará o deputado federal coronel Chrisóstomo (PL/RO), que recebeu convite direto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do deputado federal Gustavo Gayer (PL/GO), para compor a comitiva de parlamentares brasileiros nos EUA. Gayer ficou responsável por encabeçar as agendas na capital norte-americana. Foi ele quem recebeu o convite via e-mail do Parlamento Americano para montar a comitiva. Por sua vez, Jair Bolsonaro, com o passaporte retido a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, não poderá sair do Brasil.

Para o coronel Chrisóstomo “o mundo precisa saber o que está acontecendo dentro do Brasil. Hoje o país vive uma falsa ilusão de democracia, onde não se pode mais opinar ou criticar qualquer instituição pública. São jornalistas, cidadãos comuns e colegas parlamentares presos por expor sua opinião em defesa daquele que o colocou no parlamento”, destacou Chrisóstomo.

“Espero que por meio desta audiência, o Congresso americano perceba que as instituições foram sequestradas por um grupo de autoritários composto pelo judiciário e governo, que ameaça constantemente a democracia e o Estado de Direito, impedindo, inclusive, exercer a nossa liberdade de expressão. Não podemos nos transformar em uma Venezuela, Cuba, Nicarágua ou Colômbia de Petros, países dirigidos por ditadores. Não podemos aceitar antissemitismo no Brasil, onde temos um Judiciário cúmplice. Por isso, esta é a hora de ganharmos força via opinião internacional, expor o Brasil e começar a mudar o rumo da nossa nação”, completou.

Os encontros na capital norte-americana deverão iniciar a partir desta terça-feira (12). Serão cinco dias de agenda entre o grupo de parlamentares do Brasil e dos Estados Unidos, além de jornalistas. Também está previsto na programação uma coletiva de imprensa em frente à escadaria do Capitólio, bem como audiência entre parlamentares brasileiros e o embaixador de Israel em Washington – Michael Herzog.