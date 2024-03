Os associados do distrito de Vista Alegre do Abunã, a 259 km de Porto Velho (RO) reuniram-se na noite de sexta-feira, 8 de março, no salão da igreja católica para acompanhar a Pré-Assembleia 2024, um momento de prestação de contas e participação da comunidade. Conduzindo o evento estavam Renato Doretto, diretor Regional em Rondônia, e Danyellen Gonçalves, gerente regional.

A reunião foi aberta com as boas-vindas da gerente Cleude Valentim e um breve momento de reflexão com o padre da comunidade. A noite trouxe ainda a apresentação da fanfarra ‘Bandinha do Chaves’, projeto apoiado pela cooperativa.

A unidade teve um bom ano apresentando um crescimento de 26% de capital social e 11% no número de cooperados. Renato Doretto destacou a importância do cooperativismo financeiro no fortalecimento da comunidade. “É gratificante testemunhar o crescimento e a prosperidade que a nossa cooperativa proporciona à região. Esse resultado reflete o engajamento e a confiança. Estamos comprometidos em continuar apoiando o desenvolvimento econômico e social da comunidade”, afirma Doretto.