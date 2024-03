A agência da Sicoob Credisul em Nova Califórnia, distrito de Porto Velho (RO), reuniu no último sábado, 9 de março, mais de 370 pessoas em sua Pré-assembleia 2024.

O evento, realizado no pátio da cooperativa Reca – Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado, parceira de intercooperação da Sicoob Credisul, foi marcado pela apresentação dos resultados financeiros da agência, do modelo de distribuição de sobras e do balanço das ações sociais que impactaram positivamente a comunidade em 2023.

Sob a liderança do diretor regional, Renato Doretto, e da gerente regional, Danyellen Gonçalves, a equipe da Sicoob Credisul compartilhou com os presentes o crescimento significativo do capital social, que registrou um aumento de 40%, e do número de cooperados, com um incremento de 11%. Esses índices contribuíram diretamente para o resultado de 20%. “Um dos diferenciais de Nova Califórnia é que a população conhece profundamente o cooperativismo, sempre falo que vocês têm muito a nos ensinar, é uma comunidade cooperativista forte”, destacou Doretto.

Localizado em uma região estratégica, próxima às fronteiras entre os Estados do Acre, Amazonas e Bolívia, o distrito de Nova Califórnia é habitado por cerca de 4 mil moradores. Sua localização às margens da BR364, a 359km de Porto Velho, torna a presença da cooperativa fundamental para impulsionar a economia local, oferecendo serviços e produtos financeiros completos e evitando a necessidade de deslocamento até a capital do Estado.

Além dos aspectos financeiros, a Pré-Assembleia também destacou o impacto das ações sociais promovidas pela Sicoob Credisul na comunidade, reforçando o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar dos moradores locais.