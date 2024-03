O prefeito Adailton Fúria (PSD), protocolou, em 2021, notícia-crime contra o vereador Dr. Paulo Henrique (PTB) fundamentada no inquérito policial 255/21, no município de Cacoal.

Na denúncia, o parlamentar foi acusado de negociar, de forma criminosa, vacinas destinadas ao combate da covid-19, além de praticar crimes de extorsão, concussão e corrupção ativa.

Na última terça, 12/03, o Ministério Público (MP) promoveu o arquivamento das denúncias apresentadas pelo prefeito.

O MP promoveu, também, o arquivamento do inquérito policial nº 8313/23 referente ao suposto assédio sexual e moral cometido contra uma ex-servidora da Câmara de Cacoal. “Conclui-se que os supostos fatos criminosos apontados pelo prefeito cacoalense e imputados ao agente Paulo Henrique não se sustentam, pois são extremamente frágeis os elementos apresentados, não havendo sequer indícios da prática de crime em razão de ausência dos elementos caracterizadores dos tipos penais apontados… A propositura da ação penal somente deve ocorrer quando as provas acostadas ao inquérito apontem indícios suficientes de autoria e demonstre a materialidade de delito. Do contrário, encontrando-se diante de um conjunto probatório inconsistente, o arquivamento é a medida de rigor”, diz um trecho da manifestação do MP.

De acordo com Paulo Henrique, o prefeito Fúria tentou calar a voz de um membro do Poder Legislativo usando a estrutura da Polícia Civil e do Ministério Público. “Tentaram manchar minha imagem de todas as formas possíveis, mas não conseguiram. Esperei 03 anos para provar minha inocência. O objetivo, por trás da denúncia, era tentar uma possível quebra de decoro parlamentar visando minha cassação, mas esqueceram que estavam confrontando uma pessoa correta”, disse o vereador em entrevista ao Extra de Rondônia.

Durante a sessão ordinária desta segunda, 18/03, o parlamentar solicitou a Mesa Diretora que fosse enviado ofício a Polícia Civil e ao MP de Cacoal referente ao teor das informações apresentadas e para providencias necessárias. Isso precisa de reprimenda, caso contrário será arma corriqueira contra seus adversários.

“Já dizia Abraham Lincoln, se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder, dinheiro ou fama. Fúria é um político medíocre, ambicioso e interesseiro. Espero que esta investigação sirva de base para futuras investigações em desfavor deste ser oligofrênico, dissimulado e mentiroso”, disparou o vereador.

>>> LEIA, ABAIXO, A MANIFESTAÇÃO DO MP NA ÍNTEGRA: