No próximo dia 28, às 9h, o senador Confúcio Moura (MDB-RO) participará, na sede do Instituto Federal de Rondônia (FRO), Avenida Calama, em Porto Velho, do lançamento do Projeto Atleta Cidadão, do qual é parceiro com emenda parlamentar no valor de R$ 4 milhões.

Serão beneficiados aproximadamente 3.200 estudantes, regularmente matriculados em escolas da rede pública ou privada de ensino no Estado de Rondônia, com faixa etária entre 13 e 17 anos.

Essa iniciativa vem oferecer aos estudantes de escolas públicas e privadas oportunidades na área dos esportes.

“Esse projeto prevê um trabalho a médio e longo prazo, executado por profissionais de Educação Física, visando à consolidação e formação de cidadãos saudáveis, responsáveis e conscientes do seu papel como membro de uma sociedade” – assinala o senador.

O Atleta Cidadão será executado pelo IFRO em acordo com as prefeituras para a realização de atividades em cada município. “A sociedade ficará sabendo da eficácia do projeto” – enfatiza Confúcio.

O senador, entretanto, salienta a importância do poder público investir na construção dos espaços públicos para a prática de esportes pela comunidade estudantil. Há uma situação da qual a sociedade ainda não tomou conhecimento. “Temos quadras que não saíram do projeto, e algumas abandonadas antes de serem efetivamente construídas”, destaca.

Quando o ministro da Educação, Camilo Santana, assumiu o cargo, o senador lhe fez um apelo: “Não iniciar nenhuma nova obra no estado sem retomar e concluir as que foram abandonadas”.

O senador constatou 22 mil obras paralisadas no País durante quatro anos do governo federal anterior.

Socialização e Cooperação

O esporte é fundamentalmente aliado à formação educacional de jovens e adolescentes, e sua prática implica a construção de valores éticos, morais e sociais consignados sob a égide de uma sociedade civilizada.

Segundo o senador, no rol dos valores incluem-se “a socialização, a cooperação, a solidariedade, a disciplina, o espírito coletivo e tantos outros, fundamentais para a formação integral da pessoa humana que podem ser desenvolvidos a partir da execução das atividades”.