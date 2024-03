A equipe vilhenense feminina de basquete 3×3, da escola Maria Arlete, composta por atletas da ASBAVI/SICOOBCREDISUL, ficaram em segundo lugar na Copa Estadual Escolar seletiva para JEBs-U18 realizada pela Federação de Esporte Escolar de Rondônia (FEERO).

A competição reuniu equipes escolares 3×3 SUB-18 de vários municípios.

Na estreia da jovem equipe composta pelas atletas da ASBAVI (Hemilly, Ane Sophia, Amanda e Talia), fizeram um jogo acirrado contra a equipe da escola Major Guapindaia, de Porto Velho, estando empatadas até faltando apenas 2 minutos para o final da partida. Porém acabaram perdendo por apenas 3 pontos na fase classificatória.

Contudo, no segundo jogo contra equipe do IFRO, as vilhenenses venceram e conquistaram a vaga para a final.

Já na final, valendo vaga para o JEBs em Palmas/TO, o nervosismo tomou conta e a equipe da capital venceram o certame por uma vantagem de 7 pontos.

Contudo, para o coordenador técnico da ASBAVI/SICOOBCREDISUL, Siverlô Meireles, o resultado foi promissor, uma vez que 3 das meninas tinham apenas 15 anos e uma com 16, disputando uma competição com meninas de até 18 anos.

Com o resultado, as vilhenenses conquistaram a vaga para uma competição que será realizada em julho, em Manaus, organizada pela Federação Amazonense com o apoio da CBDE.

Já no masculino, a equipe da ASBAVI representou a escola Alvares de Azevedo, que também sentiu a pouca idade e inexperiência de seus atletas. As equipes de Porto Velho saíram vitoriosas na competição, tanto no masculino quanto no feminino.

Meireles agradeceu a todas as entidade e empresas que apoiam e contribuem com o esporte local.