MÊS DA MULHER na CITRÖEN / FIAT PSV / PEUGEOT Em Cacoal, no último dia oito, as concessionárias FIAT PSV, CITRÖEN e PEUGEOT do Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, comandadas por Poliana Miranda, realizaram evento em comemoração ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER. Na foto o empresário Edilson Souza da NOVA CACOAL SEGUROS acompanhou a esposa Nacilene Gois no evento. MÊS DA MULHER na CITRÖEN / FIAT PSV / PEUGEOT Em Cacoal, no último dia oito, as concessionárias FIAT PSV, CITRÖEN e PEUGEOT do Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, comandadas por Poliana Miranda, realizaram evento em comemoração ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER. Na foto a gerente de vendas Rute Mandrick recepcionou as clientes Ester Jonas, Fátima Batista, Maria Edite Ferreira e Fernanda Batista no evento.

MÊS DA MULHER na CITRÖEN / FIAT PSV / PEUGEOT Em Cacoal, no último dia oito, as concessionárias FIAT PSV, CITRÖEN e PEUGEOT do Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, comandadas por Poliana Miranda, realizaram evento em comemoração ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER. No evento o secretário de vendas Gabriel Mendes recepcionou as amigas farmacêutica bioquímica Fabiana Porto e Amanda Segura.

MÊS DA MULHER na CITRÖEN / FIAT PSV / PEUGEOT Em Cacoal, no último dia oito, as concessionárias FIAT PSV, CITRÖEN e PEUGEOT do Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, comandadas por Poliana Miranda, realizaram evento em comemoração ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER. Na foto a empresária Polilana, de saia, entre seus colaboradores Manoel Silva, gerente de vendas Rute Mandrick e consultor de vendas Dyego Ramon.

20 ANOS DE CONTÁGIO JOIAS Em Cacoal/RO, Kelly Polizello uma empreendedora nata com suas duas lojas CONTÁGIO JOIAS, comemora seus 20 ANOS de atividades na Capital do Café. Na foto Kelly está entre a gerente Regina Cardoso de empresa importadora dos relógios Armani e Diesel, e a mãe pecuarista Zezé Polizello. A empresária participa da Feira de Joias e Relógios no Hotel Grand Hyatt no Rio de Janeiro/RJ, evento apenas para convidados.

SHOWROOM CASA & DECORAÇÃO Elegante, a consultora de vendas Camila Garcia fez pausa para foto em um dos maravilhosos e modernos showrooms da tradicional CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, a mais completa loja de móveis e decoração em Rondônia.

SICOOB FRONTEIRAS A cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS em Cacoal/RO, foi criada em 1999 por iniciativa de 59 empreendedores locais, e está até os dias atuais superando todas as expectativas iniciais. A renomada cooperativa soma mais de 20 mil cooperados nos três estados, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na foto o presidente Carlos Biazi entre os diretores de negócios Rosilaine Repiso e administrativo Tiago Zandoná.

JK AUTO PEÇAS INAUGUROU EM CACOAL Inaugurou no último dia nove, em Cacoal/RO, a moderna JK AUTO PEÇAS Auto Center e Pneus, com atendimento personalizado e qualidade de serviços. Na foto os sócios proprietários com suas esposas, Marinaldo Somenzari e Rafaela Angelo, Higor Mantovani e Claúdia, Kleber Cunha e Paula ladeiam o casal Delmar e Ciclene Sepp do Buffet TOLDU’S responsável pelo serviço de buffet no evento.

NELSON MANGUEIRA FARÁ ANIVERSÁRIO No próximo sábado, DIA 23, o renomado engenheiro civil NELSON MANGUEIRA do escritório Nelson Mangueira Engenharia e Arquitetura em Cacoal/RO, comemora aniversário ao lado da esposa arquiteta Marcia Lenzi. Na foto o casal durante temporada de férias pelo Leste Europeu, com roteiro por Budapeste na Hungria.

ANIVERSÁRIO DE JOSÉ RICARDO LINHARES A Estância JOTAR em Cacoal/RO, foi palco da comemoração dos 66 ANOS de meu irmão empresário JOSÉ RICARDO LINHARES, no último sábado, dia nove. O aniversariante com o filho caçula Pedro Dantas Linhares entre o casal e João Ricardo Nogueira e Simone Marçal Quintino, que fez aniversário ontem, dia 20.

ANIVERSÁRIO DE JOSÉ RICARDO LINHARES A Estância JOTAR em Cacoal/RO, foi palco da comemoração dos 66 ANOS de meu irmão empresário JOSÉ RICARDO LINHARES, no último sábado, dia nove. Na foto Eliana Oliveira com os filhos empresários Juliano Oliveira Linhares da Jota R Distribuidora e Fábio Oliveira Linhares chef do El Loco Burrito, personal trainer Allan Robson Lima e empresário Rodrigo Muniz do Nascimento.

ANIVERSÁRIO DE JOSÉ RICARDO LINHARES A Estância JOTAR em Cacoal/RO, foi palco da comemoração dos 66 ANOS de meu irmão empresário JOSÉ RICARDO LINHARES, no último sábado, dia nove. Na foto o aniversariante entre os netos Gustavo e Isabela Linhares.

ANIVERSÁRIO DE JOSÉ RICARDO LINHARES A Estância JOTAR em Cacoal/RO, foi palco da comemoração dos 66 ANOS de meu irmão empresário JOSÉ RICARDO LINHARES, no último sábado, dia nove. O músico e cantor Murillo Rodrigues animou a festa de aniversário e recebeu muitos aplausos pelo seu repertório.

CASAL FAZ CRUZEIRO A querida e atenciosa Elisângela Lopes da Rocha gerente PJ da agência CEF em Cacoal/RO, e o esposo Marques Moreira Lima fizeram Cruzeiro saindo de Santos/SP com roteiro por Buenos Aires na Argentina e Montevidéu no Uruguai. GRUPO MANOTAÇO SHOW EM CACOAL O salão do Parque de Exposições de Cacoal será palco do Baile Beneficente com animação do GRUPO MANOTAÇO em prol da ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni, associação sem finalidade lucrativa, com 20 ANOS de história, de cuidados para com o tratamento de câncer à população de toda Região MACRO DOIS do estado de Rondônia, e com Campanhas de Prevenção em diversos municípios.