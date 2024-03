O comandante do 3° Grupamento de Bombeiros Militar de Vilhena estendeu um convite ao Jornal Extra de Rondônia para participar de um evento de grande importância: a entrega de duas viaturas cruciais para o Corpo de Bombeiros local.

Foi entregue à corporação de Vilhena um carro para a realização de serviços técnicos e um quadriciclo para a realização de serviços florestais.

Na manhã desta quinta-feira, 21, Vilhena foi honrada com a presença da Chefe do Estado Maior do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, a Coronel Daniele Cristina, a qual realizou a entrega das chaves de duas viaturas ao Corpo de Bombeiros.

A solenidade contou com a presença, do Comandante Operacional Coronel Luiz Eduardo Firmino, já o Tenente Coronel (TECEL) dos Bombeiros Militar Márcio Strauss Nunes de França está de férias e foi representado pela Tenente Viviane, além do Luiz Antônio Bueno Thomaz capitão comandante da diretoria de serviço técnico. A presença destes enriqueceu ainda mais a cerimônia, destacando a relevância deste momento para toda a corporação.

O evento também contou com a participação de diversas autoridades e representantes da comunidade, incluindo a Polícia Rodoviária Federal, o vereador Damasceno, a Polícia Militar, um representante da Ordem dos Advogados do Brasil (AOB), membros do Exército e, é claro, todos os integrantes do Corpo de Bombeiros de Vilhena.

A entrega oficial das chaves das viaturas ocorreu no Quartel do 1° Subgrupamento de Bombeiros Militar / 3° Grupamento de Bombeiros Militar, localizado no bairro Bela Vista. Este momento não apenas simboliza a aquisição de novos equipamentos para a corporação, mas também reconhece o compromisso e dedicação dos bombeiros em servir e proteger a comunidade local.

A presença de autoridades, membros da comunidade e imprensa neste evento reforça a importância da união e apoio mútuo para fortalecer o serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros de Vilhena.

>>> Clique na imagem para ampliar >>>