A Sicoob Credisul realizou na terça-feira, 19 de março, a Pré-assembleia 2024, com os cooperados de Humaitá, no Amazonas.

A apresentação foi feita por Renato Doretto, diretor regional, e Ieda Nicolau, gerente de governança, que trouxeram os grandes números da cooperativa, o desempenho da agência em 2023, o modelo de distribuição de sobras – aprovado por unanimidade pelos cooperados – projetos e ações realizados pela cooperativa.

A gerente de agência Lidiana Martins deu boas-vindas às mais de 250 pessoas, agradecendo a presença no evento mais importante da cooperativa, destacando ser o momento ideal para interagir e tirar dúvidas.

Desde sua chegada a Humaitá em 2018, a agência da Sicoob Credisul alcançou ótimos índices, e em 2023 não foi diferente, a unidade experimentou um crescimento de 53% em depósitos totais, 36% no capital social e 14% no número de cooperados. Tais números são especialmente significativos considerando o contexto da cidade, com aproximadamente 57 mil habitantes e sua principal atividade econômica centrada no extrativismo de açaí e castanhas.

“Estamos felizes com o desempenho de Humaitá. Queremos crescer ainda mais, trazendo sustentabilidade ambiental e desenvolvimento econômico. Para isso, precisamos divulgar o cooperativismo e atrair cada vez mais pessoas para o nosso negócio “, afirmou Doretto.

Os associados acompanharam também os principais projetos e ações da Sicoob Credisul em Humaitá, como o apoio a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae; ao Espaço do Autista – TeAmo; Caminhada Passos que Salvam e doação de alimentos e insumos para a comunidade de Nossa Senhora da Glória. Ao fim do evento foi exibido um vídeo com depoimento dos representantes das entidades agradecendo a contribuição da cooperativa.