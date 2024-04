A equipe técnica do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO) agiu rapidamente, na segunda-feira (1°), para reparar rachaduras que surgiram no aterro da cabeceira da ponte no rio Jamari, localizada na RO-459, que interliga o município de Alto Paraíso à BR-364 e a outras regiões.

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes esteve presente no local para supervisionar os trabalhos, e explicou que, o incidente foi causado por uma leve movimentação do solo. “Nossas equipes, incluindo engenheiros, laboratório e topografia, estão avaliando a situação para entender as necessidades de adaptação do terreno”, ressaltou.

Com as ações desenvolvidas, a equipe do DER-RO reforça o análise e manterá monitoramento para acompanhar as movimentações do terreno e ao mesmo tempo destaca que os reparos foram feitos de forma célere para manter o trânsito seguro.

Fernandes assegurou que os reparos necessários nas rachaduras do asfalto e nos suportes do aterro foram concluídos. “Queremos assegurar à população que não há perigo algum e que o tráfego está totalmente liberado, em ambas as direções”, afirmou.