Um homem que havia sido detido recentemente em Vilhena por furtar objetos, cartões bancários e dinheiro de um carro estacionado na Rua 821, no bairro Alto Alegre, leia mais (AQUI) foi preso novamente depois de cometer um furto em uma casa localizada na Rua 8214, no Bairro Barão do Melgaço II, em companhia de um comparsa.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar recebeu informações sobre um crime de furto no endereço mencionado.

A Patrulha Reforço foi enviada ao local para lidar com a ocorrência e, ao entrar em contato com a vítima, esta informou que havia se ausentado de sua residência e, ao retornar por volta das 19h, avistou um homem moreno e magro, usando boné e moletom brancos, com uma mochila nas costas, escondido em meio à vegetação próxima ao muro de sua casa. Ao questioná-lo sobre sua presença, o suspeito alegou que estava se escondendo para usar entorpecentes.

Enquanto a vítima falava com o suspeito, sua esposa entrou na residência e descobriu que a janela do quarto estava arrombada. Ao relatar isso ao marido, o suspeito fugiu, deixando para trás uma bicicleta de marca Colli modelo Cazelle CB500.

A vítima reconheceu o suspeito como alguém conhecido no meio policial por furtos para sustentar seu vício em drogas, no qual recentemente havia sido detido por furtar cartões de banco, objetos e dinheiro de um carro.

A vítima relatou o desaparecimento de um notebook da marca Acer (prata e dourado), um notebook da marca Lenovo (prata), um par de tênis pretos marca Ollie, uma máquina de cortar cabelo da marca Britânia, uma corrente dourada e dois anéis dourados.

Após receber essas informações, a Patrulha Reforço iniciou uma busca e localizou o suspeito em frente ao parque de exposições. Ele resistiu à prisão, exigindo o uso moderado de força física, técnicas policiais e algemas para ser contido.

Ao ser questionado sobre o furto, o suspeito confessou ter cometido o crime e indicou o local onde havia escondido parte dos objetos em um terreno baldio na antiga pista de kart. Ele também mencionou ter agido em conjunto com um comparsa.

Durante a ocorrência, o comparsa também foi localizado e resistiu à prisão, exigindo o uso moderado da força para ser contido. Com ele foram encontrados alguns objetos furtados da casa.

Os suspeitos admitiram ter trocado alguns dos objetos furtados por drogas, mas não revelaram o local.

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.