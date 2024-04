Na próxima sexta-feira, 05 e sábado, 06, o Old Ranch comemora 12 anos de história com uma festa imperdível, repleta do melhor do sertanejo universitário e dos modões de raiz.

A celebração começa na sexta-feira, dia 5, com apresentações dos talentosos cantores Guilherme Ferreira, Márcio & Marcos e do DJ Ulis Oliveira, que promete agitar a pista com os melhores hits do funk e da música eletrônica.

A promoção da noite fica por conta de Jack Daniels e Absolut, que oferecem dose em dobro: compre uma garrafa e ganhe outra até a 1h da manhã.

Já no sábado, dia 6, o destaque é a apresentação nacional da renomada dupla Pedro Sanchez & Thiago. Com sucessos como “Pinta O Cabelo de Preto”, “Brutaiagem”, “Volta amanhã” e “Frio da Madrugada”, os artistas prometem uma noite inesquecível, cativando os fãs com seu talento e carisma.

Para adquirir a entrada do show de Sanchez & Thiago, basta clicar no linck: https://agroplayingressos.com/pst12anos-oldranch

Prepare-se para uma festa memorável no Old Ranch, celebrando 12 anos de tradição e música boa em Vilhena. Não perca essa oportunidade de vivenciar momentos de pura animação e descontração em um dos mais tradicionais pontos de encontro da região.

Veja o clipe abaixo:

