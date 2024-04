O Centro de Formação e Capacitação Professora Maria Conceição de Souza, de Machadinho do Oeste, vai ampliar suas atividades, para atender alunos com deficiência.

Os novos serviços serão oferecidos, após a execução de obras de reforma e outras melhorias, que serão executadas na instituição, com recursos no valor de R$ 700 mil, assegurados pelo deputado Cirone Deiró, junto ao Governo do Estado.

Cirone informou que buscou os recursos para o Centro de Formação, atendendo a solicitação da secretária de educação, Iaane Aparecida da Graça Cordeiro. Segundo ele, com os novos investimentos, a instituição será adaptada para receber alunos com deficiência, no contra turno escolar. “Pela proposta da secretária Iaane, os alunos com deficiência terão acesso a atividades psicopedagógicas, que vão contribuir com o desenvolvimento de habilidades cognitivas, ajudando no aprendizado do dia a dia”, explicou.

O deputado também agradeceu o governador, coronel Marcos Rocha e a secretária estadual de educação, Ana Pacini, pela disposição em continuar investindo na área da educação, contemplando também os alunos com deficiência. “A destinação desse recurso é resultado da parceria que estabeleci com o governador e com a secretária, em prol de investimentos voltados à melhoria da educação pública de nosso estado”, afirmou.

Desde que assumiu seu primeiro mandato de deputado, Cirone trabalha em busca de mais benefícios para as pessoas com deficiência. Suas ações, nessa área, contemplam a viabilização de recursos, criação de leis e realização de audiências públicas, além de eventos esportivos e culturais.