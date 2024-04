Buscando minimizar os custos da produção agrícola e do armazenamento pós colheita, o senador Jaime Bagattoli (PL), junto à Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Rondônia (AprosojaRO), apresentou ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) um documento com contribuições para a elaboração do Plano Safra 2024/2025.

“É sempre bom lembrar que a agricultura é uma atividade que, na porteira adentro, enfrenta constantes desafios climáticos, pragas e uso de tecnologias. Já da porteira para fora, após a produção, ainda temos os desafios de logísticas, preços, estradas, o momento econômico e sem falar da carga tributária. Por isso, nada mais justo do que nós, membros do setor produtivo e que vivemos na pele esses desafios, apresentarmos algumas sugestões”, defende o parlamentar que também é vice-presidente da Comissão de Agricultura, no Senado.

Entre as sugestões estão: disponibilizar R$ 500 milhões de recursos ao Programa de Construção de Armazéns (PCA); aloca R$ 700 milhões de recursos ao PCA, destinados a investimentos em estruturas de armazenagem; alocar R$ 1 bilhão de recursos a produtores enquadrados no “Pronamp” Custeio; e destinar R$ 2 bilhões em recursos a produtores classificados na categoria “Outros” Custeio.

O documento sugere, ainda, uma revisão sistemática na liberação de recursos para investimentos em estruturas de armazenagem. A justificativa, segundo a Aprosoja Rondônia, é de que o atual processo é baseado em medições que causam demora na liberação de recursos pelas instituições financeiras.

Em resposta, o Mapa disse que encaminhou o pedido ao Departamento de Política de Financiamento ao Setor Agropecuário (Defin), ligado à Secretaria de Política Agrícola, onde deverá ser analisado pela referida área técnica.

Na prática, o Plano Safra é um programa do Governo Federal que busca apoiar o setor agropecuário por meio de linhas de crédito, incentivos, além de políticas agrícolas aos produtores rurais de todo o porte, desde os agricultores familiares até os mega produtores do agronegócio.