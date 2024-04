Em Corumbiara, um criminoso furtou uma motocicleta e, em seguida, entrou em contato com a vítima exigindo dinheiro para devolver o veículo.

A ação criminosa gerou preocupação na comunidade, enquanto as autoridades estão em busca do suspeito para garantir a segurança e resolver o caso.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima acionou a Polícia Militar (PM) e relatou que um homem desconhecido chegou por volta da meia-noite de carona em um caminhão prancha na fazenda onde trabalha. O guincho estava na propriedade para buscar uma máquina.

O desconhecido bateu na porta do alojamento e afirmou ser o motorista do caminhão, perguntando onde estava o banheiro. No entanto, ao amanhecer do dia, a vítima percebeu que sua motocicleta Honda Bros NXR 160 vermelha havia desaparecido, juntamente com uma espingarda calibre 22 semiautomática.

O motorista do caminhão afirmou não conhecer o suspeito e que o levou como carona apenas porque este disse estar indo para a mesma fazenda, onde já havia trabalhado anteriormente.

Algum tempo depois, o criminoso ligou para a vítima, informando que estava com sua motocicleta e exigindo R$ 2 mil para devolvê-la. De acordo com a vítima, o bandido forneceu o número da placa, do chassi e do motor da moto como prova de que a possuía e concordou em receber R$ 1 mil via PIX. Ele também exigiu que o restante fosse pago na devolução do veículo, totalizando R$ 2 mil.

A PM conseguiu imagens do suspeito nas proximidades onde ele pegou carona e o identificou como sendo um indivíduo conhecido no meio policial.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.