A Faculdades Integradas Aparício Carvalho – Fimca Vilhena marca presença com destaque na Feira do Sicoob AgroTech, realizada entre os dias 4 e 6 de abril no Parque de Exposições de Vilhena/RO.

Uma feira de inovação para o agronegócio e que conta com a participação da instituição, que trouxe novidades e oportunidades para os interessados em ingressar no campo da medicina veterinária e humana.

A participação conta com os acadêmicos do curso de Medicina Veterinária atuando no acompanhamento e fiscalização do concurso leiteiro, além de prestigiar as palestras e workshops com temas relacionados ao curso.

A FIMCA Vilhena, abriu recentemente o processo seletivo de vestibular para o Curso de Medicina turma de 2024 e ainda estão sendo ofertadas as últimas vagas, trazendo uma nova oportunidade e impacto positivo na área da saúde do município. Além disso, foi anunciado o início das aulas, com a Aula Magna marcada para o dia 15 de abril, às 19 horas, no auditório do Hospital Cooperar/Unimed.

O Grupo Educacional Aparício Carvalho, em parceria com o Banco Sicoob CrediSul, oferece uma oportunidade única para aqueles que sonham em cursar Medicina. O programa “Faça Acontecer” disponibiliza uma linha de crédito especial, financiando parte do curso na instituição.

Não perca a chance de fazer parte desse projeto e iniciar uma jornada promissora na área da saúde. A Fimca está aqui para ajudá-lo a alcançar seus objetivos acadêmicos e profissionais. Para mais informações sobre como tornar esse sonho realidade e dar o primeiro passo em direção ao futuro na medicina, os interessados podem entrar em contato através do telefone (69) 9.9968-9959.

