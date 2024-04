A deputada federal Sílvia Cristina (PL) convida a população de Rondônia para a solenidade em comemoração a um ano de funcionamento do Centro de Reabilitação, o Dream da Amazônia, em Porto Velho.

A celebração será na próxima segunda-feira, dia 08 de abril, a partir das 9h, na unidade de saúde, anexo ao Hospital do Amor, no KM 15 da BR-364.

“Há um ano, o sonho se tornou realidade, com a inauguração do Dream Amazônia, com os mais modernos equipamentos da América Latina à disposição de quem precisa. É um ano de muito trabalho, de resgate da dignidade de pacientes de todo o Estado de Rondônia. É cuidado, zelo, atenção e amor em cada gesto e por isso, celebramos essa conquista”, disse a deputada.

Foi com a atuação decisiva da parlamentar que o Centro de Reabilitação se concretizou. Sílvia Cristina destinou emendas e alocou recursos, da ordem de R$ 32,5 milhões, para a construção do centro, com uma área de 10.000 m². A parlamentar também assegurou mais R$ 13 milhões, em equipamentos com tecnologia robótica de última geração, dispondo dos mais modernos instrumentos do país.

“Havia essa necessidade em Rondônia e através dessa parceria com o Hospital do Amor, asseguramos essa unidade de reabilitação, que é tão decisiva para resgatar a dignidade e a saúde das pessoas que são vítimas de acidentes ou de enfermidades, que deixam sequelas e exigem um acompanhamento mais específico e especializado, o que estamos oferecendo há um ano”, finalizou.