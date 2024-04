Uma emenda na ordem de R$ 38 milhões, de autoria do deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO), foi entregue a Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste, para implementar e disponibilizar o principalmente fornecimento de água no município.

A entrega oficial ao prefeito Professor Weliton e o vice-prefeito Darci Kischener de Espigão do Oeste, se deu agora no mês de março.

O prefeito agradeceu o empenho do deputado Coronel Chrisóstomo por disponibilizar o recurso. “Essa emenda é de suma importância, pois atende diretamente a população que estava em estado de calamidade pela falta de água, muitas vezes não conseguimos atender a todos da forma que gostaríamos com caminhão pipa, e dessa forma por meio desse recurso resolveremos definitivamente com um método tão eficaz que é essa obra de abastecimento de água”, agradeceu o prefeito. Coronel Chrisóstomo reforçou seu compromisso em garantir que, as pessoas que mais precisarem sejam atendidas.

“Desde o meu primeiro mandato como deputado sempre busquei meios para que os menos favorecidos como os ribeirinhos para que sejam os mais atendidos, e agora já no meu segundo mandato de deputado federal, continuo trabalhando para que esse objetivo seja mantido”, lembrou o deputado.

Ao todo, são quase 33 mil habitantes que deverão ser beneficiados por meio dessa emenda parlamentar. Para o vice-prefeito Darci Kischener, que também estava na ocasião e agradeceu o empenho do parlamentar em garantir essa emenda.

“O deputado Coronel Chrisóstomo sempre teve um carinho e um compromisso muito grande com a saúde da população de Rondônia, e agora mais uma vez destinando recursos que beneficiam diretamente quem mais precisa, só temos a agradecer o deputado por esse olhar carinhoso com a nossa população de espigão”, pontuou o vice-prefeito Darci Kischener.