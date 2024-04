Em Cerejeiras, uma mulher foi detida após incendiar seu marido usando álcool, resultando em queimaduras em 70% do seu corpo. Segundo relatos à polícia, a mulher afirmou que o motivo do ataque foi uma discussão durante um show, onde ela questionou o marido sobre uma outra mulher. Em resposta, ele a agrediu com um soco na boca, causando-lhe uma lesão.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar (PM) foi acionada na noite de domingo, dia 7, no Hospital São Lucas, onde uma enfermeira informou que um casal havia dado entrada na unidade de saúde com queimaduras. O homem apresentava cerca de 70% do corpo queimado, enquanto a mulher tinha algumas lesões no braço direito e na barriga.

Em contato com a mulher, ela relatou aos policiais que estava na tarde de domingo, dia 7, na companhia do marido no parque de exposição, onde acontecia um show, e que percebeu que ele estava olhando com interesse para outra mulher. Ao questioná-lo sobre isso, ele a agrediu com um soco na boca, causando-lhe lesões.

Após a agressão, ela pediu um carro por aplicativo e foi para casa, enquanto ele permaneceu no local. Algum tempo depois, o marido chegou em casa e foi para o quarto onde ela estava. Nesse momento, ela se dirigiu à cozinha, pegou um isqueiro e retornou ao quarto. Lá, do guarda-roupa, pegou um frasco de álcool, jogou-o sobre o marido e ateou fogo.

Ao ver o marido em chamas, ela primeiro retirou os três filhos que estavam na residência e, em seguida, voltou para tentar apagar o fogo no corpo dele. No entanto, as chamas se espalharam para a cama, provocando um incêndio na casa que foi posteriormente extinto pelo Corpo de Bombeiros.

Um vizinho ajudou a abafar as chamas no corpo da vítima usando um cobertor, e em seguida o casal foi levado ao hospital.

A mulher ainda afirmou que ela e o marido haviam consumido bebidas alcoólicas e que sua intenção não era matá-lo, mas sim expressar sua raiva.

Ela foi detida e poderá responder por tentativa de homicídio, visto que o marido está em estado gravíssimo internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Vilhena. A suspeita será transferida de Cerejeiras para o presídio de Colorado do Oeste.