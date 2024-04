A ação do deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos), junto ao Governo de Estado, foram concluídos a construção de calçada e do estacionamento no canteiro central da Avenida Integração Nacional, área urbana do município de Cerejeiras, uma ação parlamentar, junto a um convênio entre o Governo de Estado, através da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e prefeitura municipal de Cerejeiras.

Os recursos foram liberados para o município de Cerejeiras, para a construção de calçada na Avenida Integração Nacional, no valor de R$. 712.706,60 mil, que foi concluído, e a outra obra concluída foi a construção de estacionamento no canteiro da Av. Integração Nacional, no valor de R$. 349 mil, área urbana do município.

Segundo a Prefeita Lisete Marth (UB), “em nome da população Cerejeirense, agrademos ao deputado estadual Luizinho Goebel e ao Governo de Estado por mais uma vez valorizando nosso município. A construção desse trecho de calçamento na Avenida e a construção de um estacionamento é uma solicitação muito importante dos moradores da região e ficamos muito felizes com a realização desse projeto que com certeza melhora a qualidade de vida dos nossos munícipes que ali residem”, destacou a Prefeita Lisete Marth.

Os recursos conquistados são fruto de reivindicações dos vereadores Elói Antônio Ronsani (PL), Samuel Carvalho (PP), do vice-prefeito José Carlos Valendorff (PP) e da prefeita Lisete Marth (União Brasil), que solicitaram a destinação dos recursos para infraestrutura urbana, pedido atendido pelo deputado Luizinho.

Segundo Luizinho Goebel, o recurso foi destinada para serem aplicadas em infraestrutura urbana, como a construção de calçada e construção de estacionamento e permite que o município melhore, visando uma melhor qualidade de vida dos cerejeirenses. “O objetivo é melhorar as condições de mobilidade e proporcionar mais de conforto às pessoas que frequentam diariamente o comercio local”, enfatizou Goebel.