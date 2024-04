O que significa para você a expressão: “Resultados eloquentes”? Eloquência, na oratória e redação, significa uma forma de se expressar fluente, precisa e elegante.

É poder comunicar-se com seus interlocutores, com desenvoltura e persuasão. Resultados financeiros eloquentes, de uma empresa industrial, também significam resultados expressivos e convincentes, categóricos e inegáveis. A eloquência tem voz própria; dispensa adjetivos; tem postura vibrante.

Se atentarmos nas entrelinhas do noticiário empresarial, sempre encontraremos firmas que se destacam; boas notícias envolvendo a gestão empresarial; mensagens inovadoras e surpreendentes; experiências bem-sucedidas e dignas de destaque; ferramentas gerenciais capazes de aprimorar o gerenciamento; fatos marcantes e conquistas memoráveis.

Nem todas as pessoas estão preparadas para fazer uma avaliação dessas; nem todos tem talento, intuição e critério para o exame crítico da ação administrativa. Foque nos líderes; não seja dispersivo; separe o fundamental do secundário. A prática mostra que poucos poderão mergulhar no assunto em busca do aprimoramento profissional.

Os resultados financeiros (balanço) de uma grande empresa brasileira, no ano de 2023, comparativamente a 2022, demonstraram o seguinte:

1.-As receitas físicas (unidades) cresceram 13% (de 2022 para 2023); 2.-O crescimento anual das receitas (de 2022 para 2023), em dólares, foi de 16%; 3.-O crescimento anual dos pedidos em carteira foi US$ 1,2 bilhões (de 2022 para 2023); 4.-Os empréstimos bancários reduziram R$ 1,5 bilhões de reais (de 2022 para 2023); 5.-O fluxo de caixa líquido (US$ 220 milhões) foi 34% maior do que o lucro anual em 2023 (US$ 164 milhões); e 6.-O lucro líquido anual, em dólares, cresceu 13% do exercício anterior (2022), para o exercício atual (2023).

Convido o amigo empresário, ou investidor ou gerente, a conceituar a gestão da empresa acima citada: A-Conservadora ou agressiva? B-Ela prioriza a venda ou os resultados? C-A prioridade é o lucro ou a diminuição do endividamento? D-O crescimento anual foi coerente?

Os indicadores financeiros acima citados mostram, com eloquência, a performance operacional desta empresa. Seus diretores pretendem a partir de 2025, iniciar o pagamento regular de dividendos aos investidores. Você acha que isso está correto e é oportuno, ou que é algo desnecessário e não recomendável?

No meu entendimento pessoal, isso evidencia que a gestão tem uma visão adequada do papel dos investidores; os investidores correm os riscos da atividade econômica; é saudável ser sensível aos seus anseios; partilhar com os proprietários uma parte do lucro anual do negócio é uma das práticas habituais presentes nas melhores empresas. Que o Criador nos capacite a sermos bons gestores; as organizações clamam por isso! Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vêm.