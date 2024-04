O deputado estadual Cirone Deiró já conseguiu assegurar em torno de R$ 70 milhões para Cacoal. Os recursos viabilizados pelo deputado, com o apoio do governador coronel Marcos Rocha, estão garantindo a execução de várias obras no município.

O parlamentar tem trabalho prestado nas mais diversas áreas e em todos os municípios rondonienses, que já foram contemplados com aproximadamente R$ 140 milhões.

Entre os recursos assegurados por Cirone, estão R$ 11.071.153,58 para pavimentação asfáltica e drenagem, contemplando 40 ruas, R$ 928 mil para a execução de obras de drenagem na Avenida Copacabana e em outras ruas das proximidades, R$ 3.192.830.75 para obras de drenagem da Avenida Uirapuru, R$ 8.545.703,22 para asfalto dos bairros Vista Alegre, Conjunto Halley, Jardim Itália, Bela Vista e Primavera. Entre outras obras executadas com o apoio do deputado, estão ainda a construção de galerias e de pavimentação em ruas de diversos bairros.

O deputado viabilizou também R$ 1.745.000,00 para reforma da Rodoviária Interestadual, R$ 1.105.555,43 para revitalização da Praça Central, R$ 265.546,90 para reformar e ampliar o prédio da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, R$ 543.803,00 para revitalização da Praça do Vilage do Sol, R$ 412.432,91 para urbanização, acessibilidade e pista de caminhada no Residencial Morada do Bosque, R$ 902.512,04 para revitalização da Praça do Riozinho, R$ 50.000,00 para reforma da quadra do Ginásio Rui Luiz Teixeira, R$ 60.200,00 para reforma da Casa da Gestante, R$ 100.000,00 para reforma do Ginásio Capitão Rui Luiz Teixeira.

Os recursos assegurados por Cirone contemplam também reforma de escolas, aquisição de veículos, ampliação de entidades filantrópicas e manutenção de unidades de saúde, como o Hospital São Daniel Comboni, que já foi beneficiado com mais de R$ 6 milhões, além de diversas outras instituições. As associações de produtores rurais também vêm sendo beneficiadas com recursos para a aquisição de equipamentos, implementos e insumos.

Trabalho reconhecido

O trabalho realizado pelo deputado Cirone, vem sendo reconhecido pelos demais representantes do município. O vereador Romeu Moreira disse que o parlamentar tem sido muito atuante em todas as áreas, tendo um olhar diferenciado também em relação ao setor produtivo. O vereador citou como exemplo, a atuação do deputado no sentido de fortalecer a cultura do cacau. “O apoio do Cirone tornou possível a volta do cacau, em Cacoal, como um produto importante, tanto do ponto de vista cultural como econômico”, disse.

O vereador Zivan Almeida também afirmou que o trabalho realizado por Cirone tem sido de fundamental importância para Cacoal. “Temos contado com o apoio contínuo do deputado, sempre que buscamos recursos em favor da nossa população”, disse. O vereador informou que entre as ações mais recentes encabeçadas por ele, com o apoio do deputado, estão a viabilização de recursos para a aquisição de secadores e outros implementos agrícolas para associações rurais, de dois veículos para a Secretaria de Planejamento, de carteiras e camas empilháveis, revitalização do bosque do Tarzan, construção de salas de aula, além da pavimentação de diversas ruas.

O prefeito Adailton Fúria enalteceu a importância da parceria mantida com Cirone Deiró. Segundo ele, o apoio do deputado tem sido fundamental para

o desenvolvimento do município, garantindo avanços significativos em áreas essenciais como a de infraestrutura, saúde, educação e agricultura. “Quero expressar meu sincero agradecimento ao deputado Cirone, pelo seu empenho e dedicação com a população de Cacoal”, disse.