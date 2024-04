Neste dia especial, 10 de abril, Guajará-Mirim, uma cidade localizada no coração da Amazônia, completa 95 anos de uma rica história.

O município, que possui uma diversidade cultural e natural única, é a região da deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos).

“É com imenso orgulho que parabenizo Guajará-Mirim por seus 95 anos de história. Esta cidade é um tesouro da nossa região, com sua rica herança cultural e sua incrível biodiversidade. Que este aniversário seja um momento de reflexão sobre as conquistas do passado e de inspiração para construir um futuro ainda mais brilhante. Esse é meu lar e como todo lar quero deixar aconchegante e receptivo, o povo pode contar com meu mandato para o progresso da nossa pérola”, afirma a deputada.

O município, conhecido como a “Pérola do Mamoré”, destaca-se não apenas pela sua beleza natural, mas também pelo seu povo acolhedor e pela sua rica herança cultural. A cidade é um ponto de encontro de diversas culturas, refletindo a diversidade e a riqueza do povo amazônico.

Nesses 95 anos, Guajará-Mirim enfrentou desafios e celebrou conquistas, mantendo-se firme em sua jornada de desenvolvimento e progresso. A cidade é um exemplo de resiliência e determinação, e sua história continua a moldar o presente e o futuro da região.

A deputada Dra. Taíssa reitera seu compromisso em continuar apoiando Guajará-Mirim em busca por um futuro próspero e sustentável. Que esta data seja um lembrete da importância de preservar e valorizar as raízes culturais e naturais que tornam a região um lugar verdadeiramente especial. “Juntos com essas mulheres e homens aguerridos que se encontram no nosso município, podemos ir cada vez mais longe, juntos somos mais fortes”, afirma a parlamentar.