A reportagem do Extra de Rondônia, recebeu informação que o corpo do comerciante Adriano Balansin que havia desaparecido no rio Guaporé no dia 24 de março foi encontrado.

Na ocasião, o comerciante que era morador da cidade de Cerejeiras, estava com sua esposa no barco, quando a embarcação, por motivos ainda desconhecidos começou a girar no rio. Ela foi salva por moradores da região, ele não teve a mesma sorte e acabou submergindo.

Adriano era uma pessoa muito conhecida e querida na região. Logo em seguida ao acidente, foi montada uma força-tarefa para procurá-lo, mas a missão não teve êxito.

Contudo, a informação é que uma embarcação da Polícia Ambiental fazia patrulhamento no rio quando os militares encontraram o corpo.

As autoridades competentes foram acionadas para providenciar o regate do cadáver.