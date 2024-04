AMIGOS & VIOLA 2024 – MISSA Em Cacoal/RO, no último dia seis, o Cacoal Selva Park foi palco do tradicional, badalado e prestigiado AMIGOS & VIOLA. Na abertura do evento, registrei a Missa ministrada por padre Johnnis Parteli da Paróquia Sagrada Família de Cacoal/RO. Em seguida, o público aplaudiu shows com Jads & Jadson, Peão Carreiro & Praiano, Dom Marco & Davi, Renato & Adriel, Durval & Alladin, Soraia Viola e ainda com o violinista Lucas Lacerda.

AMIGOS & VIOLA 2024 – COMITIVA. Registrei na abertura do evento, os membros da COMITIVA AMIGOS & VIOLA na execução do Hino Nacional, Armando Stoco, Binho Mantovani, Carlos Calixto, popular "Baiano", Leonardo Goes, Zé do Açougue, Jodemar Stoco, Jocimar Sepp, Rubilam, Francisco Bernardo "Kiko", Marco Molina, Júlio Siqueira, Bola do Santa Helena e Átila. Em seguida, o público aplaudiu shows com Jads & Jadson, Peão Carreiro & Praiano, Dom Marco & Davi, Renato & Adriel, Durval & Alladin, Soraia Viola e ainda com o violinista Lucas Lacerda.

AMIGOS & VIOLA 2024 – MEMBRO DA COMITIVA. Registrei o casal empresário Ana e Marco Molina, membro da Comitiva Amigos & Viola.

AMIGOS & VIOLA 2024 – MEMBRO DA COMITIVA. Registrei o empresário Jocimar Sepp da Distribuidora FRIOS CACOAL, membro da Comitiva Amigos & Viola, com a namorada Kathlleen Samily.

AMIGOS & VIOLA 2024. Registrei o casal empreendedor Nério e Vera Travain Bianchini do CACOAL SELVA PARK.

AMIGOS & VIOLA 2024. Registrei o prefeito da Capital do Café, Adailton Fúria e a primeira-dama e secretária municipal de cultura Joliene Furia.

AMIGOS & VIOLA 2024. O deputado estadual Cirone Deiró e a esposa Noeli Brum Deiró prestigiaram o evento.

AMIGOS & VIOLA 2024. Registrei o pecuarista Nivaldo Pavão e a esposa empresária Kelly Pollizelo Pavão das lojas CONTÁGIO JOIAS E ÓTICA no Paraty Shopping e Cacoal Shopping. A empresária comemora os 20 ANOS de atividades de seu empreendimento na Capital do Café.

AMIGOS & VIOLA 2024. Registrei a gerente Elizabete Gonçalves gerente PJ da SICOOB FRONTEIRAS na Capital do Café, com o esposo Jaudir Gomes. O casal está comemorando 32 ANOS de feliz união.

AMIGOS & VIOLA 2024. Registrei o casal Roberson Gomes e Kelly Cristina Fernandes Gomes sócia proprietária do LABORANÁLISES, e a filha Natália Fernandes Gomes.

AMIGOS & VIOLA 2024. Registrei o casal pecuarista Arildo Ribeiro e empresária Leide Cardoso Campos da tradicional Loja ICARAIMA com os filhos Hyago Cardoso Ribeiro e João Vítor Cardoso Ribeiro no evento.

AMIGOS & VIOLA 2024 – COMITIVA. Muitas mulheres bonitas, elegantes e estilosas, com botas que completavam os trajes, todas de acordo com o astral da festa. Registrei a fisioterapeuta e biomédica Alyne Manoela Teixeira Barbosa, a fonoaudióloga Pollyanne Sávio Souza do Centro Auditivo OUÇA MAIS, que comemorou aniversário no último DIA SETE, Elaine Lara Rangel e a enfermeira e empresária Neiva Pridonik.

3ª CORRIDA DA INTEGRAÇÃO Em Cacoal/RO, no último domingo, dia sete, o 4º Batalhão da Polícia Militar em parceria com a Associação Filhos de Rondônia realizou a 3ª CORRIDA DA INTEGRAÇÃO, que contou com participação de 560 competidores, nas categorias infantil e adulto, masculino e feminino, e pessoas com deficiência (PcD), que participaram com triciclos ou bicicletas adaptadas, acompanhados por familiares. Sargento Valceir Pratti, um dos organizadores, explicou que a corrida não é uma competição, mas sim um evento de inclusão e integração da comunidade com a Polícia Militar.

CAPACITAÇÃO: PRIORIDADE DO SICOOB FRONTEIRAS. Colaboradores da SICOOB FRONTEIRAS das agências de Cacoal, Ministro Andreazza, Cerejeiras e Colorado do Oeste/RO, participaram de capacitação/consultoria com foco em "Como Vender Serviços – CSV" ministrado por profissionais da YASSAKA empresa especialista e pioneira em gestão por propósito, sediada em São Paulo/SP. Participaram gerentes de Negócios PF, PJ e Agro, gerente regional da Regional Guaporé, gerente de Estratégia e Negócios e de Gestão de Pessoas, consultores de Negócios e a diretora de Negócios Rosilaine Repiso. Na foto o time SICOOB FRONTEIRAS participante da capacitação.

CAPACITAÇÃO: PRIORIDADE DO SICOOB FRONTEIRAS. Na foto o time da gerência do SICOOB FRONTEIRAS agência de Cacoal/RO, no curso da capacitação, o gerente Edvaldo Rodrigues da agência entre as gerentes de PF Daiele Lopes, PJ Elizabete Gonçalves, PF Maria Laura Guedes, PF Sandra Cristina e do Agro Suzamar Valentin.

SHOWROOM CASA & DECORAÇÃO Registrei o empresário Wender Garcia sócio proprietário da tradicional CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, a mais completa loja de móveis e decoração em Rondônia. Na foto Wender no departamento de tecidos para cortinas e almofadas. A loja confeccionada CORTINAS SOB MEDIDA para qualquer ambiente, inclusive cortinas automatizadas com controle remoto.

39 ANOS DE FARMÁCIA YASSUDA Uma vida de puro amor, companheirismo e respeito, valores que define o casal farmacêutica e bioquímica Lídia Luriko Yassuda Moreira e o empresário e vereador Romeu Moreira, que fundaram a FARMÁCIA YASSUDA há 39 ANOS em Cacoal/RO.

YASMIN ZANCAN FEZ ANIVERSÁRIO No último dia quatro, em Cacoal/RO, a linda e meiga jovem YASMIN ZANCAN completou seus 18 ANOS. Registrei Yasmin e sua mãe Juliana Zancan empresária do Guaporé Pesca Hotel em Cabixi/RO, no rio Guaporé na divisa do Brasil com Bolívia, no evento do Dia Internacional da Mulher nas concessionárias Fiat PSV, Peugeot e Citröen na Capital do Café, recepcionadas pela supervisora de vendas Kawanny Camargo. CAMILA BORGES NO ARNOLD SOUTH AMERICA Dedicada à profissão e sempre procurando um diferencial em sua carreira, minha personal trainer CAMILA BORGES LIMA que atende seus alunos na Academia Berno em Cacoal/RO, onde planeja e auxilia a execução de treinos individualizados, otimiza e acompanha seu desempenho, participou em São Paulo/SP, no período de 05 a 07 último, do ARNOLD SOUTH AMERICA, o maior evento multiesportivo de nutrição, saúde, bem-estar, fitness e negócios da América do Sul, há 10 anos no Brasil. Um evento completo com business, competições, esporte, entretenimento e conteúdo científico, organizado pela Savaget & Excalibur Promoções que reúne atrações para profissionais e estudantes do setor, atletas, praticantes de atividades físicas, amantes do esporte e para toda família.

GRUPO GAÚCHO EM CACOAL O salão de festas do Parque de Exposições de Cacoal/RO, será palco do BAILE BENEFICENTE com o Grupo Gaúcho MANOTAÇO no próximo DIA 19, em prol da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni – ASSDACO para custear as campanhas gratuitas de prevenção aos cânceres de mama e de próstata. As mesas podem ser adquiridas no Hotel Açaí na Capital do Café ou com Sidarta Mechalczuk, responsável pela organização do evento beneficente.

ASSEMBLEIA DIGITAL SICOOB FRONTEIRAS No próximo DIA 17, a renomada cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS realiza sua PRÉ-ASSEMBLEIA 2024 DIGITAL. Na ocasião, o SICOOB FRONTEIRAS fará também a prestação de contas do ano 2023. Com início às 19hs, por meio do App Sicoob Moob, os cooperados que ainda não baixaram o aplicativo, basta acessar a loja virtual do seu celular e fazer o download. Presente em três estados brasileiros, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o SICOOB FRONTEIRAS soma mais de 20 mil cooperados.