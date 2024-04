O Município de Pimenta Bueno é destaque estadual pelas medidas de inovação de gestão e resultados socioeconômicos.

O reconhecimento foi dado pelo Sebrae, nesta quinta-feira (11/04), na solenidade “Prêmio Sebrae, Prefeitura Empreendedora”, em Porto Velho.

A municipalidade venceu em 1º lugar nas categorias “Governança Territorial e Cidade Empreendedora”. O prefeito Delegado Arismar Araújo e servidores comemoraram a conquista com muita emoção.

Ao receber as premiações, o prefeito Delegado Araújo creditou a vitória a sua equipe de gestores e técnicos, que junto com ele, desenham e executam o planejamento de políticas públicas exitosas e exemplares na região. Araújo também destacou o rigor do Sebrae na aferição dos resultados dos projetos das prefeituras que concorrem ao prêmio todos os anos. Para o administrador, a premiação reconhece e valoriza as boas práticas, inspirando os governos municipais a empreenderem com eficácia.

Aconselhado pela equipe, o prefeito de Pimenta Bueno inscreveu o município para concorrer na categoria “Governança Territorial” apresentando a fundação do Consórcio Interfederativo de Desenvolvimento de Rondônia (CINDERONDÔNIA), entidade pública que atualmente congrega 23 municípios e o Estado de Rondônia. Ao submeter o projeto, Araújo comprovou que a articulação de 21 Prefeitos, suas Câmaras de Vereadores e a esfera estadual já resultou em benefícios aos consorciados.

Araújo pontua que o nascimento do CINDERONDÔNIA ocorreu em 2022, resultante de uma forte agenda de governança que elencou medidas estratégicas a serem tomadas para solucionarem demandas comuns dos municípios. Entre as soluções, o prefeito destaca as compras compartilhadas, que já superam R$ 70 milhões em economia, bem como a elaboração de projetos de engenharia, que somam mais de R$ 100 milhões e o ambiente digital de publicações oficiais, com cerca de R$ 500 mil já economizados.