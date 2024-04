Realizado pela Sicoob Credisul, o festival tem como objetivo celebrar a riqueza da gastronomia e cultura da região Amazônica, destacando o talento dos chefs e artistas locais, além de promover o intercâmbio cultural entre os participantes e visitantes. As vagas são para as categorias: Restaurantes, Bares, Hamburguerias, Pizzarias, Cafeterias e Docerias. A 7ª edição acontecerá de 4 a 20 de julho de 2024.

Os amantes da boa culinária e da cultura têm um motivo especial para comemorar: as inscrições para o roteiro gastronômico do 7º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena já estão abertas.

Durante o Sicoob Sabor, os estabelecimentos participantes criam pratos exclusivos na temática proposta e concorrem ao título Prato do Ano em sua categoria. Os atendentes também são avaliados e concorrem ao título de Garçom do Ano. Um chef consultor dará todo o suporte aos participantes na criação do prato. Para isso, estão previstos pelo menos três encontros e um workshop para aprender técnicas gastronômicas e montagem de prato. Tanto a inscrição quanto a consultoria são gratuitas.

Os interessados em participar do roteiro gastronômico do 7º Sicoob Sabor podem inscrever seus estabelecimentos através do site oficial www.sicoobsabor.com.br. As inscrições estão abertas até 30 de abril de 2024. Confira o regulamento aqui .

O que esperar do 7º Sicoob Sabor?

Consultoria Gastronômica: Os chefs e cozinheiros que inscreverem o seu estabelecimento terão a oportunidade de aprender novas habilidades, técnicas e mais sobre a culinária regional com um chef consultor exclusivo, que vai apoiar na criação de pratos inovadores.

Roteiro Gastronômico: Os visitantes poderão degustar de uma variedade de pratos deliciosos criados exclusivamente para o festival, nos estabelecimentos participantes durante todo os dias do festival.

Workshops e Palestras: Para os interessados em aprimorar suas habilidades e conhecer mais sobre a cultura da região, haverá workshops e palestras ministrados por especialistas.

Apresentações Culturais: A cultura local estará em destaque com apresentações de teatro e exposição de arte, proporcionando uma experiência enriquecedora para todos os participantes.

Atividades para toda a família: O Sicoob Sabor é um evento para todas as idades, com atividades e entretenimento para crianças, jovens e adultos, garantindo diversão para toda a família.

Venha fazer parte deste incrível festival gastronômico e cultural que celebra o melhor de Vilhena. Junte-se a uma experiência única de sabores, cultura e diversão no 7º Sicoob Sabor.