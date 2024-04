Os moradores da comunidade de Nova Estrela, no município de Rolim de Moura, contam, a partir do início desse mês, com uma capela mortuária.

A obra foi executada por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Cirone Deiró, no valor de R$ 196 mil reais.

Localizado a aproximadamente 20 quilômetros da cidade de Rolim de Moura, o distrito não oferecia um local público para as cerimônias de despedida. Com a conclusão das obras da capela, os moradores passam a contar com um ambiente apropriado para se despedir de seus entes queridos. A capela conta com ar-condicionado e banheiros, além de funcionar também como um suporte emocional e espiritual para todos aqueles que enfrentam a dor da perda.

O prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio, o vice Alcides Rosa e os vereadores Cidinei Fortunato e Eliomar Monteiro, além de outras autoridades, participaram da cerimônia de entrega da obra, realizada no dia 3 de abril. “Quero agradecer o deputado Cirone, por assegurar os recursos para a construção dessa capela e pela parceria contínua mantida com o município de Rolim de Moura”, afirmou o prefeito.