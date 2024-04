Diante da necessidade de aprimorar a sensibilização e conscientização de ações diretamente no seu corpo de servidores da parte operacional, administrativa e todo os gestores do corpo técnico o Detran-RO, através de sua Ouvidoria realiza nesta quarta-feira (17) e quinta-feira (18) palestras de sensibilização com o tema Assédio Moral e Sexual no ambiente de trabalho.

Os encontros são realizados na Escola Pública de Trânsito (EPT). Neste momento o público-alvo foram os servidores da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI).

Na abertura oficial do evento, a Ouvidora do Detran, Helen Florêncio destacou a importância da integração entre os setores e a formação de um ser humano completo. Lembrou que normalmente a Ouvidoria é visto como “o local da reclamação. Mas queremos mudar isso, inverter esta a situação e criar pontes, onde nenhum lado seja mais importante que o outro, mas que se completem”.

Já o coordenador do CTI, James Silva frisou que o trabalho é “nossa segunda casa onde precisamos interagir com cada um dos nossos companheiros para termos um ambiente saudável”. Ele enfatizou que a coordenadoria é um grande pilar dentro da estrutura do Detran e que se comunica com todos os setores.

Integração do interior com a capital e mediação de conflitos para que sejam evitados a realização de Processos Disciplinar Administrativo (PAD). Esta é a ideia de desenvolvimento de um trabalho integral e de ações preventivas levantadas pelo Corregedor do Detran, Vinícius Lucena. “Desta forma seremos mais profissionais, desenvolvendo nossas atividades com responsabilidade para evitar conflitos, vivendo em um ambiente harmônico”.

Na abertura também foi apresentado o Programa Rondoniense de Integridade (Proin) pelo assessor técnico de gestão de risco, Alexandre Lopes, que segundo ele, é um braço da Controladoria Geral do Estado e que o programa tem a missão de ser referência nacional no enfrentamento à corrupção.

Explicou a questão da cultura da integridade, que busca combater a vulnerabilidade institucional que pode favorecer ou facilitar práticas de corrupção, fraudes, subornos, irregularidades e quaisquer outros desvios éticos e de conduta. Apontou como solução a criação de um código de conduta ética e a instituição de uma comissão de conduta ética.

Para o governador Marcos Rocha é imprescindível nos dias atuais promover a conscientização sobre a discriminação e racismo e o combate à corrupção no âmbito do atendimento público e nas atividades desempenhadas pelo corpo de servidores. “Bem como, perpetuar de forma contínua as campanhas educativas, de combate ao assédio moral e sexual em todas as unidades do governo” destacou.

Nesta mesma linha de pensamento, o diretor geral do Detran, Leo Moraes enfatizou a importância da formação e que esta capacitação será também ministrada para as regionais. “Afinal, um ambiente harmônico torna o trabalho saudável e produtivo. Quando os conflitos não são resolvidos, eles podem se transformar em ressentimentos ou até mesmo em hostilidades, o que pode prejudicar a atmosfera de trabalho”.

Palestra

O palestrante deste primeiro encontro é psicólogo do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ-RO) e desenvolveu a palestra com ênfase na mediação/conciliação de conflitos, combate ao assédio moral/sexual, combate à corrupção e discriminação/racismo. Falou das relações de trabalho, onde há a necessidade de envolvimento em todas as situações, sendo ele, o trabalho, onde o ser humano se constrói. “Não existe trabalho alheio à educação e não existe educação alheia ao trabalho” destacou o palestrante enfatizando a relação harmonioso e prazerosa do trabalho.