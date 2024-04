Na manhã de ontem, 17 de abril de 2024, em Brasília-DF, o Deputado Federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO) foi à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CREDEN, onde participou de um debate, em que defendeu fortemente a Constituição Federal ressaltando a importância do respeito à carta magna do Brasil.

Ao iniciar os trabalhos na CREDEN, o Coronel Chrisóstomo, vice-líder do PL na Câmara, não deixou de cobrar que os comandantes militares mantenham o bom senso em suas decisões e priorizem solicitar mudanças na política militar.

O deputado destacou que a atual forma de trabalho junto a Câmara dos Deputados, está totalmente ultrapassada e causa muitos problemas e desoneração ao corpo militar além disso, ressaltou que o seu trabalho contundente e firme tem exigido constantemente o cumprimento do que rege a constituição de 1988.

Conforme enfatizou o deputado Coronel Chrisóstomo durante sua fala ao Ministro da Defesa, Sr. José Mucio, bem como, aos comandantes das for as armadas presentes, da Marinha, Exército e Aeronáutica: “Senhores comandantes, ordens absurdas e ilegais não se cumprem, não importa de quem foi dada a ordem”.

Os últimos acontecimentos na política nacional, vem gerando ao Brasil e a população uma grande insegurança jurídica. Um grande contingente de militares está sendo indiciado ou detido sem o devido cumprimento da constituição e do código penal militar. “Não é justo vermos nossos colegas de farda sendo presos e os seus comandantes ficarem inertes e fazendo vista grossa aos acontecimentos, defendo sempre o cumprimento da Lei, somente assim, vamos conseguir avançar nas questões das inseguranças jurídicas” afirmou o deputado.

Entre diversas outras medidas importantes, Coronel Chrisóstomo enfatizou novamente que a proposta ao CREDEN é de mudança e atualização. Atualização de antigas ideias que hoje são características fortes na atual gestão, no que tange aos investimentos em defesa nacional. Além de ajustes orçamentários que sejam suficientes, há necessidade de diminuição da disparidade entre a falta de investimentos e de recursos para as Forças Armadas Brasileiras.

Ao final, Coronel Chrisóstomo defendeu que as ações das forças armadas na Amazônia reforçam o compromisso do estado com o povo que vive de forma remota em seu interior.

A proximidade da Câmara Federal e seus integrantes com a Defesa Nacional e as populações ribeirinhas faz parte deste intenso trabalho. Principalmente no estado de Rondônia, onde existe uma ação diretamente voltada à proteção de nossas fronteiras. “O serviço das forças armadas para Amazônia é essencial, sem eles muitos cidadãos brasileiros morreriam”. Afirmou o parlamentar.