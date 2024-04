Na última terça-feira, 16 de abril, a diretoria da Sicoob Credisul se reuniu com cooperados e convidados para a Pré-Assembleia 2024, em Sorriso, a 398 km da capital mato-grossense Cuiabá.

O evento, realizado no Clube Sorriso, foi conduzida por Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração, e Claúdio Tomazoni, diretor regional no Mato Grosso que apresentaram os resultados gerais do Sistema Sicoob, Sicoob Credisul e da unidade local, além de destacarem os principais projetos e ações sociais.

Glaucia Marcuzzo e sua equipe recepcionaram os cooperados. O encontro foi enriquecido com a apresentação do Coral Sacro São Pedro Apóstolo e da Associação dos Amigos da Criança, Adolescente e Pessoa Idosa.

A presença do prefeito Ari Genezio Lafin, do vice-prefeito Gerson Luiz Bicego e da primeira-dama Jucélia Gonçalves Ferro, demonstrou o apoio institucional à iniciativa cooperativista. Também participaram Alex Belter e Wesley Bezerra, gerentes regionais da Sicoob Credisul. Um momento de reflexão e oração foi proporcionado pelo padre Valdir Luigi.

Em 2023, a agência registrou um crescimento notável, com aumentos significativos de 66% em capital social, 21% na carteira de crédito, 20% nos depósitos totais e um incremento de 14% no número de cooperados. Esses resultados contribuíram diretamente para um aumento de 19% nos resultados, demonstrando a solidez e a confiança depositadas na cooperativa pelos associados.

Os cooperados tiveram ainda a oportunidade de ouvir depoimentos de representantes da Associação dos Amigos da Criança, Adolescente e Pessoa Idosa (AACAPIS) e da Mãezinha do Céu, instituições apoiadas pela Sicoob Credisul. Em vídeo, as instituições expressaram sua gratidão pelo apoio da cooperativa, ressaltando o impacto positivo das ações desenvolvidas em prol da comunidade. Houve também outro momento especial: a entrega de um T-Cross 0km para a empresa cooperada RD Comércio e Representações, representada por Cátia Rossato, sorteada na campanha nacional ‘Capital Premiado’.

Ivan Capra, enfatizou o compromisso contínuo da cooperativa em promover o desenvolvimento econômico e social da região, destacando a importância da participação ativa dos cooperados nesse processo. “Temos tudo para fazer do nosso lugar o melhor do mundo. Juntos podemos alcançar resultados significativos e construir um futuro próspero”.

Claudio Tomazoni complementou, destacando o potencial econômico e social de Sorriso e reafirmando o compromisso da Sicoob Credisul em contribuir para o crescimento sustentável da cidade e de suas comunidades. “Sorriso tem uma economia pujante com potencial de expandir ainda mais. Estamos comprometidos em ser parceiros nesse crescimento”.