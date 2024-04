A Prefeitura de Vilhena concluiu, nesta quinta-feira, 18, o trabalho de instalação de iluminação em LED em um trecho da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, que fica ao lado do Parque de Exposições.

A ação, realizada pela Secretaria Municipal de Obras (Semosp), visa melhorar significativamente a infraestrutura viária e a segurança dos moradores que utilizam a via.

Desde o início da semana, foram realizadas as etapas da instalação das lâmpadas de LED, incluindo a colocação dos postes e a execução da rede elétrica. Recentemente, este trecho também recebeu pavimentação asfáltica.

Esta área revitalizada colabora para os moradores dos bairros Solar, Setor 22, Setor 23, Setor 8, Setor 9, Cohab, Cohabinha, Setor 27, Flor de Liz, Alvorada, Florença, Alphaville e Orleans, que trafegam diariamente por esta avenida.

O investimento da Prefeitura neste projeto foi de R$ 500 mil, destinados à aquisição de materiais para iluminação, que além deste trecho aplicado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, também será utilizado na implantação das lâmpadas LED em outros pontos da cidade.

Laércio Torres, secretário municipal de Obras, aponta que o local era um problema de longa data e que foi um pedido dos moradores do local. “A conclusão deste projeto representa uma melhor qualidade de vida aos vilhenenses que utilizam esta via. Conseguimos resolver este problema, embelezando o local com as lâmpadas de LED, e agora, vamos estudar novos locais para a implantação destas lâmpadas”, finalizou o titular da Semosp.