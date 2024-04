O surto gripal em moradores das últimas semanas tem uma explicação: poucos vilhenenses procuraram a vacina contra a doença durante a última campanha de vacinação ocorrida entre 13 de novembro a 29 de fevereiro.

Dados repassados ao Extra de Rondônia constatam que, na última campanha, o público alvo era de 30.817 vacinas, mas só foram aplicadas 11.709 doses.

O secretário municipal de saúde de Vilhena, Wagner Borges, afirmou que, apesar das várias ações de divulgação, a procura pela vacina foi pouca.

“Considerando a sazonalidade do período chuvoso na região norte, o inverno amazônico, que acontece de novembro a maio, o Ministério da Saúde optou por separar a vacinação de influenza do restante do país. A campanha do ano de 2023 ocorreu no período entre abril e maio, em todo território nacional. E como estratégia de transição para o novo período de campanha, na Região Norte, o que inclui o município de Vilhena, ocorreu uma nova campanha de vacinação contra influenza na Região Norte no período de 13 de novembro a 29 de fevereiro, sendo que no município de Vilhena a vacina ficou disponível para todo o público até o dia 31 de março de 2024”, explicou ao Extra de Rondônia.

Por outro lado, Borges disse que, conforme dados do setor de imunização, no momento, o município não dispõe de nenhuma dose da vacina contra a gripe no SUS, uma vez que o Ministério da Saúde só disponibiliza a vacina no período de campanha, e que a campanha de 2024 está prevista para iniciar no último trimestre de 2024.