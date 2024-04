O Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo do Norte (CTG) está se preparando para realizar a 18ª edição da sua tradicional “Festa do Trabalhador”, que acontecerá no dia 1º de maio em sua sede, localizada na Avenida José do Patrocínio, em Vilhena.

Neste ano, a festa contará com um delicioso almoço com churrasco, oferecendo aos participantes uma experiência gastronômica típica e saborosa. Além disso, haverá uma tarde dançante com música ao vivo para animar os presentes.

Para mais informações, reserva de mesas os interessados podem entrar em contato através do telefone (69) 9 9338-1495. Não perca a oportunidade de celebrar o Dia do Trabalhador em grande estilo no CTG Sinuelo do Norte, desfrutando de boa comida, música e momentos de confraternização.