Produtores rurais do Assentamento Verde Seringal, em Corumbiara, agora podem contar com uma carreta basculante para facilitar as atividades diárias no campo.

O implemento agrícola solicitado pelo vereador Solon foi entregue no último final de semana. Para a aquisição da carreta basculante o deputado Ezequiel Neiva destinou R$ 50 mil à Associação de Produtores Rurais do Verde Seringal (Asproverde).

Acometido pela dengue, o deputado Ezequiel Neiva foi representando pelo chefe de gabinete, Mario Leite. O evento que contou com a presença de mais de 200 produtores, também marcou a presença do prefeito Leandro da Saúde, do vereador Solon e do diretor de políticas agrícolas da Secretaria de Agricultura do Estado, Wiveslando Neiva, filho do deputado Ezequiel.

Mario Leite destacou a história do deputado Ezequiel Neiva com o Verde Seringal. Disse que o parlamentar atende demandas do Assentamento há quase 20 anos, quando foi deputado pela primeira vez. Frisou que logo o deputado estará de volta ao Verde Seringal para anunciar mais benefícios para a comunidade.

Wiveslando Neiva afirmou que a chegada da tecnologia ao campo permitirá o aumento da produção com menos esforço e tempo. “O trabalhador rural poderá plantar, e mais sem o esforço do trabalho braçal. Estamos falando e agregar valor ao produto e gerar renda para o trabalhador”, acrescentou.

O vereador Solon explicou que a região do Verde Seringal é composta por dezenas de pequenas propriedades rurais. Citou que a maioria trabalha com a produção de leite e que a carreta basculante é muito importante para o transporte da silagem que é armazenada para tratar dos animais, em especial no período da estiagem. “Sem equipamentos não tempos como armazenar alimentos para o gado”, afirmou.

O prefeito Leandro enalteceu o trabalho do deputado Ezequiel Neiva por Corumbiara. Disse que o parlamentar tem sido grande parceiro do município, atendendo várias associações rurais, destinando recurso para a compra de bueiros armcos, manilhas para o porteira adentro, entre outras ações.

O presidente da Asproverde, Geraldo José Pereira, o Geraldinho, destacou a luta dos produtores para a sobrevivência no Verde Seringal. “Estamos aqui desde o inicio da década de 60. Nosso serviço sempre foi braçal, mas a tecnologia hoje é presente no campo e não podemos ficar para trás. Esse investimento vai melhorar a nossa renda porque vamos produzir mais.