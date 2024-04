Cerejeiras, uma pequena cidade com pouco mais de 16 mil habitantes localizada no Sul do Estado, deu demonstração do potencial da região para o agronegócio durante a realização da Feira de Negócios, a Agrocom, realizada de 19 a 21, últimos.

E, para o diretor de políticas agrícolas da Secretaria de Agricultura do Estado (Seagri), Wiveslando Neiva, a Agrocom já está entre as maiores feiras de negócios de Rondônia, atraindo grandes investidores do Estado e de outras partes do país.

“Foi uma verdadeira vitrine para os negócios, reunindo uma ampla gama de empreendedores, investidores e profissionais de diversos setores, oferecendo inúmeras opções de negócios. Os expositores tiveram a oportunidade de apresentar seus negócios para um público diversificado”, destacou Wiveslando.

O diretor de políticas agrícolas do Estado ressalta que Cerejeiras tem uma localização geográfica privilegiada, sendo um polo regional entre os municípios de Colorado, Corumbiara, Pimenteiras e Cabixi. “É um município com extensas áreas planas apropriadas para a cultura da soja, do milho e do arroz. Além disso, empresários estão investindo na construção de silos para o armazenamento de grãos produzidos nos municípios próximos”, observou.

Outro ponto destacado por Wiveslando Neiva, é que a Agrocom reuniu não apenas empresários voltados ao agronegócio. Disse que percorreu toda a feira visitando os estandes, conversando com os expositores. “Da loja de roupa a banca de doces. Tínhamos de tudo. A organização da Agrocom certamente será referência em Rondônia”, assegurou.