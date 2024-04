A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil), anunciou que foi pago o recurso de uma emenda parlamentar que ela destinou no valor de R$148.952.66 para aquisição de implementos e equipamentos agrícolas para beneficiar agricultores do município de Ouro Preto(RO).

Rosangela Donadon informou que o recurso foi direcionado para a Associação dos Produtores Rurais Flor da Mata – ARFLOMA, atendendo ao pedido de sua assessora Cleide Almeida, com o intuito de beneficiar diretamente os agricultores familiares da região. Entre os equipamentos que serão adquiridos estão um distribuidor de calcário e fertilizantes, um conjunto de concha frontal para tratores e uma carreta agrícola metálica basculante.

Rosangela Donadon destacou que essa ação visa impulsionar a atividade agropecuária em Ouro Preto e, ao mesmo tempo, melhorar as condições de trabalho dos agricultores familiares da região. “Estou muito feliz em contribuir para melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares de Ouro Preto. Acredito que o homem do campo deva permanecer no campo, mas com qualidade de vida e condições de trabalho, e é por isso que tenho trabalhado incansavelmente”, afirmou a deputada.

Segundo Rosangela Donadon, o recurso já está disponível na conta da Associação dos Produtores Rurais Flor da Mata – ARFLOMA, e a expectativa é que os equipamentos sejam adquiridos em breve, beneficiando diretamente os agricultores locais. Essa iniciativa representa um importante apoio ao desenvolvimento rural sustentável e ao fortalecimento da agricultura familiar em Ouro Preto.