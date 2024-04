O presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia (Facer), Marco Cesar Kobayashi, participou nesta semana, em Brasília, do Ciclo de Debates promovido pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB).

O impacto das alterações legislativas nas empresas de tecnologia e inovação foi o tema central do Ciclo de Debates, que contou com a participação de representantes de diversas entidades ligadas ao setor produtivo, parlamentares, integrantes da CACB e presidentes de Federações Empresariais de diversos estados brasileiros.

“É preciso parabenizar a CACB, em nome do presidente Alfredo Cotait, por essa iniciativa de realizar os ciclos de debates, aproximando os estados e debatendo junto às federações pautas de extrema relevância. Ao participar destes ciclos, podemos também apresentar e debater demandas específicas de Rondônia e de toda a nossa região”, destacou o presidente da FACER.

Nesta quarta-feira (24), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira participou do Ciclo de Debates. O encontro teve como foco “O Congresso e as MPEs – A pauta econômica empresarial de 2024 e os impactos das reformas no empreendedorismo”.

O presidente da CACB, Alfredo Cotait Neto, convidou, para a conversa com o parlamentar, representantes das 27 federações estaduais. “O intuito do encontro é aproximar empresários, lideranças das associações comerciais e empresariais e autoridades que possam fazer a diferença para os micro e pequenos negócios”, pontuou.

Ao longo de dois dias de debates, entraram em pauta assuntos como carga tributária, competitividade, legislação trabalhista e ações no Parlamento que se fazem necessárias para incentivar as empresas de tecnologia e inovação no país.