Nesta terça-feira, 23, a professora federal Raquel Donadon (PRD) concedeu sua primeira entrevista como pré-candidata a prefeita no município de Vilhena.

A entrevista foi realizada pelo jornalista Joel Jonas, no SBT (TV Norte), no espaço “Norte Eleições 2024”.

Na oportunidade, Raquel, que já foi secretária municipal de Educação em Vilhena, reafirmou seu compromisso com a valorização do servidor público municipal e a utilização do diálogo e respeito no fortalecimento de ações na área. “A Educação é primordial e o servidor é a base da equipe da gestão”, destacou.

Ao falar sobre economia, Raquel ressaltou a busca pela instalação de novas indústrias no município. E, na Saúde, enfatizou a importância da restruturação da UPA e fortalecimento dos postinhos de saúde, contratação de médicos, aquisição de equipamentos. “A Saúde precisa ser eficiente”, apontou.

Ela também analisou as atividades de algumas personalidades nacionais e internacionais.

>>> CONFIRA, ABAIXO, A ENTREVISTA COMPLETA:

https://