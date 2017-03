Marinha Raupp reafirma seu compromisso com Hospital de Câncer da Amazônia

A informação divulgada é inverídica e não representa o trabalho da deputada federal Marinha Raupp em prol do bem estar dos rondonienses.

A parlamentar tem trabalhado arduamente pela melhoria dos serviços da saúde pública, inclusive buscando o credenciamento do Hospital de Câncer da Amazônia, em construção na capital Porto Velho.

A deputada defende que o cuidado e o tratamento dos pacientes e seus familiares devem ser pautados pela verdade e respeito. Desde 2014, Marinha Raupp vem trabalhando junto ao Ministério da Saúde como podem ser comprovado nas matérias listadas abaixo. Importante ressaltar que somente para 2017, a deputada destinou R$ 1 milhão de sua emenda individual para a funcionalidade do equipamento e, desde o segundo semestre do ano passado, vem trabalhando para credenciar o Hospital do Câncer da Amazônia no Ministério da Saúde.

Indicação de recursos – dezembro de 2014

http://pmdbmulher.org.br/noticias/deputada-marinha-raupp-trata-sobre-recursos-federais-para-rondonia-em-2015/

Requerimento à Câmara – setembro de 2015

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1389557.pdf

Busca de parcerias – setembro de 2015

http://rondoniadigital.com/capa/senador-raupp-e-deputada-marinha-defendem-parcerias-para-equipar-hospital-do-cancer-da-amazonia/

Comitiva visita Hospital em Barretos – outubro de 2015

http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/parlamentares-visitam-hospital-do-cancer,99964.shtml

Audiência com ministro – novembro de 2015

http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/raupp-marinha-e-confucio-tratam-com-ministro-sobre-o-hospital-de-cancer-da-amazonia,101202.shtml

Destinação de emenda – novembro 2016

http://www.rondoniagora.com/politica/hospital-de-cancer-da-amazonia-recebera-r-11-milhoes-da-bancada-rondoniense

Pedido de credenciamento – dezembro de 2016

http://www.nahoraonline.com/raupp-trabalha-para-credenciar-o-hospital-do-cancer-da-amazonia-no-ministerio-da-saude/

Autor: Leivinha Pereira