Suspeita de irregularidades suspende licitação de obra milionária em Vilhena

Estimado em mais de R$ 3,2 milhões, a obra de reforma e ampliação das instalações da câmara de Vilhena deverá demorar mais um pouco para iniciar.

Nesta semana, o presidente da Casa de Leis, Adilson José Wiebbelling de Oliveira, informou, através de edital, a suspensão da concorrência pública que daria a conhecer a empresa vencedora do empreendimento.

O certame estava previsto para ocorrer às 10h desta segunda-feira, 27 de novembro, no plenário do Legislativo.

Conforme informou Oliveira, a suspensão – que é por prazo indeterminado – “se dá em razão da necessidade de somar possíveis irregularidades no Edital”.

A reforma e ampliação da Câmara foi anunciado no dia 03 de outubro passado e, desde então, o assunto tem sido motivo de polêmica na comunidade, já que o recursos poderia ser investido em outros setores prioritários da gestão municipal, como o setor de saúde pública.

Neste período de obra, os vereadores irão trabalhar numa parte alugada no Hotel Carimâm, a um custo de R$ 15 mil por mês.

CÂMARA DE COLORADO DEVOLVE DINHEIRO

Enquanto isso, os vereadores do município vizinho de Colorado do Oeste, acerca de 90 quilômetros de Vilhena, deram um ótimo exemplo de como administrar o dinheiro público com respeito e responsabilidade. Lá os nobres edis economizaram R$ 100 mil e repassaram o valor para a prefeitura aplicar na saúde.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação