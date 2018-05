Julinho decide apoiar Japonês: “É ficha limpa e o melhor caminho para Vilhena”

O radialista Júlio César da Silva (PSOL), o popular Julinho da Rádio, vai apoiar a candidatura do empresário Eduardo Japonês (PV), na eleição suplementar que será no 03 de junho em Vilhena.

A decisão do comunicador aconteceu na manhã deste domingo, 6, durante convenção do PSOL, e presença de várias autoridades políticas.

Até ontem, Julinho era pré-candidato a prefeito, tendo como vice a professora Osnier Gomes Pereira, numa chapa puro-sangue. Leia AQUI

Ao Extra de Rondônia, Julinho explicou os motivos de apoiar a candidatura de Japonês: “A decisão foi em unanimidade com lideranças do PSOL. Decidi apoiar Japonês por ser um empresário sucedido e principalmente ‘Ficha Limpa’, no sentido de não ter problemas com a Justiça”, pontuou.

Segundo ele garante, as pesquisas apontavam seu nome com até 15% de aprovação popular para prefeito. “Porém, decidi dar um passo atrás e dois para frente. Sei que um dia serei prefeito de Vilhena. Vamos trabalhar para isso acontecer”, explicou.

Julinho disse ainda que vai trabalhar ao lado de Japonês fiscalizando a aplicação de recursos públicos, principalmente, na área de saúde. A candidatura de Japonês foi confirmada em convenção do PV realizada neste sábado. Leia AQUI

Na eleição municipal de 2016, Julinho foi candidato a prefeito numa chapa puro-sangue com a professora Osnier, obtendo 1,343 votos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia