Advogado critica insistência de vereadores por auxilio-alimentação: “Parem com isso, despreparados e avarentos”

O advogado vilhenense Caetano Neto, através do espaço de comentário do Extra de Rondônia, se manifestou a respeito da insistência dos vereadores de Colorado do Oeste em querem aprovar, em benefício próprio, auxílio-alimentação de R$ 500,00.

O projeto deve ir à votação na noite de hoje, na sessão ordinária nessa Casa de Leis.

O caso repercute de forma negativa na sociedade coloradense após troca de acusações entre o presidente da Câmara, Evandro Prudente (PDT), e o vereador Moacir Rodrigues (PTB), em decorrência de um áudio que compromete a honestidade das ações no parlamento. Relembre AQUI e AQUI

O causídico tratou a insistência dos vereadores na aprovação do auxílio-alimentação como “canalhice política” e ameaçou levar o caso à justiça.

“O afrontamento a ética e a moralidade pelos ‘edis’ de Colorado, supera o analfabetismo e chega ao patamar da ‘canalhice’ política. Haverão de receber enfrentamento na esfera judicial contra tais medidas, visto que, auxílio alimentação, previsto aos trabalhadores que tenham o seu deslocamento-residência-trabalho-residência-, para cumprimento do horário reservado ao almoço além de 30 minutos, permitindo assim, o empregador disponibilizar o dito auxílio visando ao interesse do trabalhador promover sua alimentação fora de sua residência e evitar desgaste de tempo em deslocamento”, disse.

Ainda, Caetano afirmou que o parlamentar tem que ser servidor da população. “Vereador não é trabalhador, é servidor do povo e não cumpre horário fixo e nem regular. Parem com isso, despreparados, desonestos e avarentos”, desabafou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia