Diretor executivo comemora crescimento histórico de cooperativa

A Sicoob Credisul obteve um crescimento considerado histórico em 2018. A cooperativa saltou de R$ 820 milhões para R$ 1,24 bilhões de ativos no ano, um crescimento de 51%. Outro indicador expressivo desse grande crescimento foi a carteira de crédito que subiu 56% atingindo R$ 950 milhões. O resultado impressionante é anunciado em um ano especial para a cooperativa, que completa 20 anos em novembro próximo.

As sobras de 2018 bateram o recorde de R$ 73,2 milhões. Desse montante, foram distribuídos R$ 6,5 milhões na conta corrente dos cooperados em 31 de dezembro. O cooperado recebeu essa remuneração proporcional à sua cota capital com base em 100% da taxa Selic.

O Patrimônio Líquido (PL) da Sicoob Credisul atingiu a marca de R$ 231 milhões. Com isso, a rentabilidade sobre o PL superou a meta mínima de 30% chegando a 31,69%.

“A redução do provisionamento por conta da baixa inadimplência, o aumento da carteira de crédito e a melhora no índice de eficiência administrativa foram pontos fundamentais para alcançar o resultado que alcançamos“, afirma Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul.

A cooperativa comemora também um crescimento nas receitas oriundas de produtos e serviços. Com isso, em 2019, a meta é cobrir as despesas administrativas da instituição com esse recurso. “Queremos depender menos do crédito para a nossa sustentabilidade”, diz Saúgo.

Com tanto crescimento, a Sicoob Credisul tem uma meta desafiadora: continuar se expandindo. Em 2019, pretende inaugurar mais três agências, nas cidades de Cáceres, Cuiabá e Campo Novo do Parecis, no estado de Mato Grosso.

Processo Assemblear

No dia 9 de fevereiro, os delegados da Sicoob Credisul farão a reunião que antecede o processo assemblear, onde irão definir o modelo de distribuição das sobras. Esse modelo será apresentado aos cooperados nas pré-assembleias, que se iniciam em 15 de fevereiro, em Rio Branco (AC), e se encerram em 27 de abril com a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE), em Vilhena, passando por todas as cidades onde a cooperativa possui pontos de atendimento.

Na AGOE deste ano, será eleito o novo Conselho de Administração da Cooperativa, cujas chapas poderão ser inscritas até o dia 8 de fevereiro, conforme edital publicado em jornais e disponível nas agências Sicoob Credisul.

Texto e foto: Assessoria